شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعد للزمالك بمعسكر برج العرب قبل نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، المقرر أن تقام فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر يوم 19 أبريل حتى موعد المباراة أمام الفريق الأبيض، وتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

تأهل الاتحاد السكندرى لنصف النهائى بعدما تفوق على سموحة فى 3 مباريات متتالية جاءت نتائجها كالتالى: 85/67، 87/76، و89/78.

بينما تأهل نادى الزمالك رغم خسارته فى أولى مباريات الدور ربع النهائى أمام الاتصالات، متفوقًا بالـ3 انتصارات متتالية حققها بعد خسارته الأولى، وجاءت نتائج المباريات على النحو التالى: 80/67 (لصالح الاتصالات)، ثم تفوق الأبيض فى 3 مواجهات كالتالى: 85/84، 75/73، و71/67.