شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطط لاستمرار عملية التدوير أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لاستمرار عملية التدوير فى مباراة فريقه ضد المصرى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى، بعدما طبقها فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى أمس الأبعاء وحقق خلالها الفوز بهدف نظيف.

ويرغب موسيمانى فى استمرار عملية التدوير فى مباريات الدورى من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين وتخفيف الحمل البدنى عليهم خشية تعرضهم للإجهاد فى ظل ضغط المباريات بشكل كبير سواء فى مسابقة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وأتت عملية التدوير بثمارها في مباراة الاتحاد السكندري أمس، بعدما فضل موسيماني إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل علي معلول وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدى أفشة ومنح الفرصة للاعبين آخرين مثل محمود وحيد وحمدى فتحى ولويس ميكيسونى وحسين الشحات.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلى إراحة أكثر من لاعب آخر فى صفوف الفريق الأحمر مثل ياسر إبراهيم وأليو ديانج وأحمد عبد القادر، من أجل تخفيف الضغط على كل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.