موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثاثلة عشر من بطولة الدورى.

موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى يوم السبت المقبل 9 أبريل، فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت.

يبدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، دراسة فريق المصرى استعدادا لمواجهة الفريقين، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز المصرى.

وحصل الجهاز الفنى للأهلى على مجموعة من مباريات المصرى بالدورى، وأيضًا منافسات الفريق البورسعيدى فى البطولة الكونفدرالية، من أجل رصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مباراة الفريقين.

الأهلى يفوز على الاتحاد السكندرى فى الدورى

تمكن النادى الأهلى من خطف 3 نقاط صعبة أمام الاتحاد السكندرى، بعدما حقق الفوز بهدف دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى.

ومنح موسيانى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم على أن يستأنف تدريباته غدا استعدادا للدخول فى معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

وسجل لويس ميكيسونى هدف الأهلى الوحيد فى الدقيقة 35 بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد عبد المنصف.

كما أضاع بيرسى تاو فرصة هدف محقق فى الدقيقة 17 بعدما أهدر ركلة جزاء ارتطمت فى القائم الأيسر لمرمى نادى الاتحاد السكندرى.