تقارير سعودية تكشف موعد عودة حجازي لتدريبات اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن تدريبات اتحاد جدة سوف تشهد عودة المدافع المصري أحمد حجازي نهاية الأسبوع القادم.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن حجازي سيعود لتدريبات "العميد" بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي في أحد المراكز الطبية في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن نادي اتحاد جدة يترقب جاهزية حجازي للمشاركة في آخر خمس مباريات لفريقه بالدوري السعودي بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة في أوتار العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة في الجولات الخمس الأخيرة ضد كل من: الفتح - الهلال - الطائي - الاتفاق - الباطن.

وشارك حجازي في 14 مباراة مع اتحاد جدة بالموسم الحالي، استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يتصدر مسابقة الدوري السعودي بـ60 نقطة، ويأتي الهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة مع امتلاك "الزعيم" مباراتين مؤجلتين.