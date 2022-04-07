تقارير: جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمدهمام:

حدد نادي جالاتا سراي، سعر بيع مصطفى محمد المحترف في صفوف الفريق التركي، بعد العروض الذي تلقاها مهاجم منتخب مصر مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "gazetevatan" التركية، فإن إدارة جالاتا سراي ستوافق على بيع مصطفى محمد بشرط أن لا يقل سعر الصفقة عن عشرة ملايين يورو.

وكشفت الصحيفة التركية، أن نادي بوردو الفرنسي حاول ضم مصطفى محمد مقابل 8 ملايين يورو إلا أن النادي التركي رفض القيمة.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة في انتقالات يناير 2021 قادمًا من نادي الزمالك، قبل أن يٌفعل النادي التركي بند الشراء نهائيًا مقابل أربعة ملايين يورو تقريبًا.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في الموسم الحالي (2021 - 2022) في 36 مباراة بجميع المسابقات ليسجل سبعة أهداف ويصنع خمسة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد ارتبط اسمه بعدة أندية فرنسية لعل أبرزهم ليل ومارسيليا بجانب نادي أتالانتا الإيطالي.