مصدر في كاف: تطبيق VAR في ربع النهائي لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

علم الخليج 365 من مصادرها داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن اتخذ الجنوب أفريقي باتريس موتسبي رئيس "كاف" قرارًا بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" إبتداء من مرحلة الدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة الحكام في كاف أعلنت موافقتها وجاهزيتها لتطبيق تقنية VAR في كل مباريات دور ربع النهائي علي جميع الملاعب وذلك بعد التعاقد مع أحدى الشركات المعتمدة لتطبيق تقنية الفيديو من مجلس الاتحاد الدولي IFAB.

وكانت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهات عربية في ثلاث مباريات، حيث يواجه الأهلي الرجاء المغربي ، ويلعب الوداد المغربي ضد شباب بلوزداد الجزائري ، ويواجه الترجي التونسي وفاق سطيف الجزائري ، وكذلك يلعب صنداونز الجنوب أفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي .

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الرجاء في لقاء الذهاب لدور الثمانية في مصر أحد يومي 15 - 16 أبريل الجاري ، بينما ستقام مواجهة العودة في المغرب أحد يومي 22 أو 23 من نفس الشهر

وحسب ما جاء في القرعة ، فإن الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء سيلتقي مع الفائز من وفاق سطيف والترجي في الدور قبل النهائي من البطولة.

أما الفائز من مواجهة صندوانز ضد بترو أتلتيكو يلتقي مع الفائز من الوداد وشباب بلوزداد في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.