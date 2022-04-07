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بعد هاتريك تشيلسي.. بنزيما يتساوى مع رونالدو.. ويتصدر قائمة فرنسا بالأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

واصل كريم بنزيما مهاجم تألقه مع الملكي الموسم الحالي، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك الإنجليزي.

وقاد بنزيما ريال مدريد للفوز على تشيلسي الإنجليزي 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من .

ونجح بنزيما في تسجيل الهاتريك الثاني له على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16.

ويقدم كريم بنزيما صاحب الـ34 عامًا موسم أكثر من رائع مع ريال مدريد حيث سجل 37 هدفًا في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم

وجاءت أبرز أرقام بنزيما بعد هاتريك تشيلسي كالتالي:

أول لاعب فرنسي يسجل 11 هدفًا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيما 11 هدفًا موسم (2021/2022)

دافيد تريزيجيه 8 أهداف موسم (2001/2002)

كيليان مبابي 8 أهداف (2020/2021)

رابع أكثر لاعب تسجيلًا للهاتريك في دوري أبطال أوروبا

كرستيانو رونالدو 8 هاتريك

ليونيل 8 هاتريك

روبرت ليفاندوفيسيكي 5 هاتريك

كريم بنزيما 4 هاتريك

رابع لاعب سجل أكثر من 80 هدف في دوري الأبطال

كرستيانو رونالدو 140 هدفًا

ليونيل ميسي 125 هدفًا

روبرت ليفاندوفيسيكي 85 هدفًا

كريم بنزيما 82 هدفًا

ثاني لاعب يسجل ثلاثيتين متتاليين في مرحلة خروج المغلوب، بعد كرستيانو رونالدو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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