3 تصريحات متضاربة.. هل أزمة زيزو مع الزمالك بسبب عقد الـ22 مليون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تصدر أحمد سيد "زيزو" هداف فريق الزمالك الحالي المشهد بعد غيابه عن لقاء بيراميدز، أمس الأربعاء، والذي جاء لصالح الفريق الأبيض بنتيجة (3-2) ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ11 بمسابقة دوري we المصري.

"زيزو" والذي يعتبر أهم أوراق الزمالك في الفترة الأخيرة، خرج من حسابات البرتغالي جيسوالدو فيريرا قبل مباراة بيراميدز، لكن غياب الدولي المصري عن مباراة الأربعاء أدت إلى ثلاث تصريحات متضاربة داخل القلعة البيضاء.

- زيزو يثير الجدل:

البداية عند صاحب الـ26 عامًا، والذي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، :"باختصار عشان منرجعش للنغمة المستفزة بتاعة كل سنة دي، جماهير الزمالك الواعية أكيد جربتني وعارفة مدى حبي ليهم أولا وللنادي، مفيش أي حاجة من اللي بتتقال دي صح، والموضوع هو وجهة نظر تحترم، كل التوفيق للاعيبة بكرة في ماتش مهم في بطولة كلنا عايزينها".

"زيزو" أثار الجدل بعد ذلك بعدما قام بحذف "ستوري" إلا أنه ألمح غيابه عن لقاء بيراميدز وجهة نظر فنية يجب احترامها.

وما يدعم تصريحات "زيزو" ما نشر على الموقع الرسمي للزمالك، أن اللاعب خاض تدريبات خاصة مع مدرب الأحمال في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز.

وقال الموقع الرسمي للزمالك، إن فيريرا وضع برنامج خاص لـ"زيزو" لتنفيذ بعض المهام الهجومية بشكل معين، إلا أنه لم يشارك في التقسمية.

- أخبار خاطئة:

حسم جيسوالدو فيريرا الجدل حول أزمة "زيزو" مع النادي، بتصريحات عقب مباراة بيراميدز، قائلاً :"هناك أحاديث تكون بين اللاعب والمدرب، هناك أخبار كثيرة انتشرت على زيزو وكلها خاطئة وليست صحيحة".

- تمرد وأزمة العقد:

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا على أحمد سيد "زيزو" وزميله أحمد أبو الفتوح في تصريحات نشر عبر صفحته الرسمية على "يوتيوب".

مرتضى كشف عن سبب غياب "زيزو" ملمحًا بأن اللاعب ادعى الإصابة، قائلاً :"يا إما تعطيني يا إما عندي شد في العضلة الخلفية".

وأضاف :"هناك كارثة بسبب اللجنة السابقة، فلاعب كان يحصل على 750 ألف جنيه يحصل في يده على 22.5 مليون ويقول إنه لن يشارك في التدريب".

وأنهى :"لابد أن يعود العدل مرة أخرى في الفريق بين لاعب يحصل على 22.5 مليون جنيه، وآخر يحصل على مليون جنيه".