خاص.. مدرب بترو أتلتيكو يكشف حظوظ فريقه في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيى:

تحدث أدريانو سواريس مدرب حراس مرمى فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، عن مواجهة فريقه ضد صنداونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب حراس مرمى بطل أنجولا في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس :"صندواز فريق كبير، هو أفضل فريق في دور المجموعات، وبالتأكيد هم مرشحون لكننا نعرف قدراتنا، نريد أن نلعب كرة هجومية وستكون مباراة رائعة".

وتابع :"لدينا مباراتان في بطولة الدوري قبل مباراة صنداونز، نفكر في الدوري المحلي أولاً في هذا التوقيت لأننا نريد الفوز باللقب، لدينا قسم محللي أداء جيدين ويدرسون أداء فريق صنداونز".

وواصل مدرب حراس مرمى فريق بيترو أتلتيكو حديثه عن صنداونز، قائلاً :"صنداونز فريق كبير في أفريقيا، لكن فوزهم على الأهلي لا يرجح كفتهم علينا، نحن تأهلنا من مجموعة صعبة حيث خرج الزمالك وفوزنا على الوداد في أنجولا، نحن نعرف قدراتنا جيدًا ونريد الفوز وأعتقد أنه من الممكن".

وأكمل :"الجميع في مجموعتنا كان يعتقد صعود الوداد والزمالك، نحن نلعب كرة قدم جميلة".

وأنهى :"طريقة لعب صنداونز تشبه طريقة لعبنا من حيث الاستحواذ على الكرة واللعب بأسلوب هجومي، أما عن مصدر خطورة صنداونز فهو جاستون سيرينو رغم غيابه بسبب الإصابة".

وكان فريق بترو أتلتيكو تأهل إلى دور ربع النهائي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، في المقابل تأهل صنداونز لنفس الدور بتصدره المجموعة الأولى والتي ضمت الأهلي الذي تأهل أيضًا باحتلاله مركز الوصافة.

وكان فريق بترو أتليتكو واجه الزمالك مرتين وانتهت المباراتين بنتيجة التعادل (2-2) في القاهرة و(0-0) في أنجولا، في المقابل تفوق صنداونز في نتيجة المباراتين بالفوز بنتيجة (1-0) في القاهرة وجنوب أفريقيا.