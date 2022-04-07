ما هو التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والدحيل بدوري أبطال آسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون على تشكيلة فريقه للقاء الدحيل القطري في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



ويلتقي التعاون اليوم الخميس، مع الدحيل، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقرر كارتيرون الدفع باللاعب المصري مصطفى فتحي، الذي قاده في الزمالك من قبل ضمن رباعي خط الوسط مع ألفارو ميدارن وفهد الرشيدي وسعيد الثابت.

وسيلعب التعاون بطريقة 4-2-2، حيث سيعتمد في الخط الأمامي على الثنائي لياندر تاوامبا وأشرف المهديوي.

من جانبه سيدخل فريق الدحيل المباراة بطريقة 4-3-3، مع الاعتماد على الثلاثي المعز علي ومايكل أولونجا وإدملسون جونيور في التشكيل الرئيسي.

وسيكون هناك لاعب آخر في تشكيلة الدحيل سبق له تمثيل الزمالك المصري وهو فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي.

يذكر أن التعاون والدحيل يلعبان معاً في المجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية إلى جوار سباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

تشكيل التعاون المتوقع

حراسة المرمى: كاسيو دو أنجوس.

الدفاع: معتز هوساوي سعد يسلم وطارق عبدالله ونواف الصبحي.

الوسط: مصطفى فتحي وفهد الرشيدي وسعيد الثابت وألفارو ميدران.

الهجوم: لياندر تاوامبا وأشرف المهديوي.

تشكيل الدحيل المتوقع

حراسة المرمى: صلاح زكريا موسى.

الدفاع: سلطان البريك وتوبي ألديرفايرلد وبسام هشام وإسماعيل محمد.

الوسط: فرجاني ساسي وكريم بوضيف ونام تاي هي.

الهجوم: المعز علي ومايكل أولونجا وإدملسون جونيور.