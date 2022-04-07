شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب زيادة جماهيره أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولي الأمن من أجل الموافقة على زيادة عدد جماهيره في مباراته القادمة ضد الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على تقديم مستوى قوي في المرحلة الصعبة بمشوار البطولة الإفريقية.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بـ5 آلاف مشجع كما كان يحدث في مباريات دور المجموعات الإفريقي، حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء في حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.

تأتي رغبة مسئولي الأهلي في زيادة عدد الجماهير بمباراة الذهاب، لاسيما وأن مباراة الإياب ستشهد حضور جماهيري غفير من جماهير الرجاء المغربي يصل إلى 50 ألف متفرج، وهو ما يرغب في أن يتم مراعاته من قبل الجهات المختصة في تحديد عدد الجماهير الحمراء التي ستحضر موقعة الذهاب المقرر إقامتها أحد يومي 15 أو 16 أبريل الجاري.