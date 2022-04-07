شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. يسارية أحمد فتحى تضرب الطلائع والإسماعيلى بتسديدة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم أحد أغلى الأهداف عند جمهور الأهلى بعدما منع الجوكر أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، فريق الإسماعيلى من التتويج بالدورى، بعدما قاد الأحمر للفوز على طلائع الجيش، ليقوده إلى مباراة فاصلة على لقب الدوري العام أمام الإسماعيلي حسمها الفريق الأحمر في النهاية بعد أن كان لقب على مقربة من قلعة الدراويش.

يعد هدف فتحى فى الطلائع من أغلى وأهم الأهداف فى مسيرة اللاعب والأهلى، كانت آخر مباريات الدورى موسم 2008 - 2009، وكان فريق طلائع الجيش يدافع بأقصى ما لديهم من قوة برفقة مدربه فاروق جعفر، وتقدم أحمد عبد الله لاعب الجيش بهدف لفريقه فى الدقيقة 52، وتعادل الأهلي فى الدقيقة 66، ثم من تمريرة لطلعت ثم عاشور وبينية رائعة تمر لفتحى الذى يراوغ المدافع ويضع الكرة فى المرمى فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة.

وفي الدقيقة 96 خطف محمد طلعت الهدف الثالث للأهلي مستغلا اندفاع لاعبي طلائع الجيش للهجوم، ليتأهل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في مباراة فاصلة بعد تساوي الفريقين في النقاط، والتي حسمها المارد الأحمر بهد نظيف أحرزه النجم الأنجولي أمادو فلافيو ليتوج المارد الأحمر بلقب الدوري الأغلى في تاريخه.