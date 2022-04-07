تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الخميس 7 أبريل/ نيسان الحالي عدة مباريات مهمة في البطولات القارية المختلفة سواء في أوروبا أو آسيا.



وتنطلق (الخميس) مباريات دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، بينما تقام في المقابل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

يصطدم آينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه المتوهج برشلونة الإسباني، الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يحل روما الإيطالي ضيفا على بودو جليمت النرويجي، في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تنطلق المباراة الساعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.

يواجه فولاد خوزستان الإيراني نظيره الغرافة القطري في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال آسيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قنوات "SSC" ومنصة "شاهد" في السعودية، وقنوات "أبوظبي الرياضية" في الإمارات، بالإضافة لشبكة "بي إن سبورتس".

يصطدم شباب الأهلي دبي بآهال التركماني في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قنوات "SSC" ومنصة "شاهد" في السعودية، وقنوات "أبوظبي الرياضية" في الإمارات، بالإضافة لشبكة "بي إن سبورتس".

يستضيف الدحيل القطري نظيره التعاون السعودي، الخميس، في مجموعات دوري أبطال آسيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.15 صباحاً بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قنوات "SSC" ومنصة "شاهد" في السعودية، وقنوات أبوظبي الرياضية بالإمارات، بالإضافة لشبكة "بي إن سبورتس".