شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام البنك الأهلى.. وسبورتنج مع هليوبوليس فى قبل نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الخميس ، منافسات دور قبل نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة المقاولون العرب.

يشهد دور قبل النهائى مواجهتين بين كل من سبورتنج مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك، بينما يقام فى اليوم التالى مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع وتحديد البطل.

فيما كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد على اقتصار حضور نهائى كأس مصر للرجال على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين طرفى النهائى.

توج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.