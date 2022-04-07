شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. مواقف شيكابالا الإنسانية لا تعرف انتماءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. شيكابالا

يعد محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك، من أكثر اللاعبين الذين يحرصون على العمل الإنسانى، وأبرز مواقفه عندما دخل قلوب جماهير النادي الأهلي، بعدما أصر قائد الزمالك على عدم استكمال مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي كانت تقام عقب مباراة المصري والأهلي التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير المارد الأحمر، في فبراير 2012.

ولم يكتف شيكابالا بذلك فقط بل قرر الظهور داخل مقر النادي الأهلي مقدمًا واجب العزاء لمجلس إدارة القلعة الحمراء، بالإضافة لظهوره على قناة النادي الأهلي.

وفي موقف إنساني آخر لا يُنسى من شيكابالا، قام قائد الزمالك بحضور عزاء مشجع الزمالك "عمرو حسين"، والذي توفى أمام النادي في سبتمبر 2013، ولم يتمالك شيكابالا نفسه حيث دخل في نوبة بكاء داخل العزاء.

كما حرص شيكابالا، على زيارة سعد محمد لاعب الزمالك لفريق مواليد 2000، والمصاب بمرض السرطان، خلال تواجده فى مستشفى معهد ناصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والشد من أزره.

وكان سعد محمد قال فى تصريحات سابقة: "رؤيتي لمباريات الزمالك تساهم فى علاجي مهما كانت النتيجة، ومثلى الأعلى شيكابالا، وكنت أرتدى قميص رقم 20 عندما كان محمد إبراهيم يرتديه لأننى أحبه وهو قريب منى".