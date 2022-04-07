شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حاسمة من إدارة الزمالك لاعادة الانضباط داخل الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بالتنسيق مع إدارة الكرة بالفريق برئاسة أمير مرتضي في حملة تصحيح مسار داخل الفريق بعد وجود حالة من التفاوت الشديد في القيمة المالية لعقود اللاعبين وكذلك بعض البنود في عقود البعض ولا توجد في عقود آخرين منها الشرط الجزائي وبعض البنود التحفيزية.

ولعل الأزمة التي ظهرت مؤخرا داخل صفوف الزمالك وتحديدا قبل مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس ، باستبعاد الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو من المباراة كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير ودفعت إدارة الزمالك لفتح ملف تعديل العقود خاصة أن استبعاد الثنائي جاء بعد نقاش حاد مع امير مرتضي المشرف علي الكرة لرغبتهما في خوض الاحتراف نهاية الموسم مستغلين الشرط الجزائي في عقديهما.

ورفض أمير مرتضي الموافقة علي احتراف الثنائي وطلب منهما التركيز مع الفريق في الوقت الحالي للحصول علي بطولة الدوري وتعويض الجماهير عن خسارة ووداع دوري ابطال افريقيا ، الا انالقنائي وتحديدا زيزو طلب الحصول علي مستحقاته الكاملة في حالة رفض احترافه ، وهو ما اعتبره أمير مرتضي محاولة للي ذراع النادي للموافقة علي الاحتراف لتتفاقم الأزمة بين الثنائي.

وفي نفس السياق فقد كشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي ترغب في مساواة جميع اللاعبين معا في القيمة المالية والبنوك التعاقدية وعدم وجود فوارق مالية كبيرة تحقيقا لمبدأ العدالة داخل الفريق ، وهو ما رفضه بعض اللاعبين بداعي أنهم قاموا بتوقيع العقود في الموسم الماضي وتم اعتمادها من جانب اتحاد الكرة ولن يعدلوا اي بنود ، وهو ما زاد من الأزمة مؤخرا.

وأضاف المصدر أنه في حالة رفض اللاعبين لتعديل عقودهم سيتم مناقشة العروض التي وصلتهم رسميا وسيتم الموافقة عليها وبيعهم لتحقيق استفادة مالية للنادي