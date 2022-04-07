شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة التايكوندو..تنمى المهارات العقلية وتحافظ على لياقة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى التايكوندو والتى تمارس بشكل كبير و تمتلك مصر عدد من نجومها أبرزهم سيف عيسى و هداية ملاك .

1- تحافظ على لياقة الجسم .

2- بناء العضلات بشكل سليم .

3-تنمية المهارات العقلية .

4- تعزز الإبتكار و الإبداع .

5- إخراج الأفكار السلبية .

6- تحسين الحالة النفسية و المزاج .

7- زيادة كثافة العضلات .