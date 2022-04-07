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فوائد لعبة التايكوندو..تنمى المهارات العقلية وتحافظ على لياقة الجسم

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القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى التايكوندو والتى تمارس بشكل كبير و تمتلك مصر عدد من نجومها أبرزهم سيف عيسى و هداية ملاك .

1- تحافظ على لياقة الجسم .

2- بناء العضلات بشكل سليم .

3-تنمية المهارات العقلية .

4- تعزز الإبتكار و الإبداع .

5- إخراج الأفكار السلبية .

6- تحسين الحالة النفسية و المزاج .

7- زيادة كثافة العضلات .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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