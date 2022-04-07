شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يحسم لقب الدوري بفارق هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطولة الزملكاوية اليوم هي واحدة من اهم واشرس القاب الدورى التي حصل عليها الزمالك علي مدار تاريخه وتحديدا موسم 77 / 78 والذي حسمه الزمالك بفارق هدف واحد عن غريمه التقليدي الأهلي.

الزمالك حقق الفوز في آخر مباراة بالدوري على الإسماعيلي بثنائية، في الوقت الذي فاز فيه الأهلي على المحلة برباعية نظيفة لم تكن حاسمة لحصد لقب الدوري لصالح الأهلي.

تساوى الفريقان فى النقاط بنهاية المباراتين الأخيرتين، حيث جمع الأهلي والزمالك 41 نقطة لكل منهما، ولكن تم منح اللقب للأبيض بعدما تفوق علي الأحمر بفارق هدف، حيث كانت اللوائح تنص علي فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة.

الزمالك أحرز 41 هدفا واستقبل مرماه 7، فيما أحرز لاعبو الأهلي 41 هدفا واستقبل مرماه 8، الطريف أن مباراة الأهلي والمحلة الأخيرة في الدورى والتي فاز بها الأهلي 4/0 ، تم أحراز هدفا خامسا للأهلي ولكن الحكم لم يحتسبه ليتم منح الزمالك لقب الدورى هذا الموسم.