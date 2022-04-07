شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه المقاولون العرب ودياً اليوم استعداداً لمواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد جهاز الرياضة فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مسابقة الدوري.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى الخميس الماضى معسكر فريقه المغلق الذى أقيم بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل الجارى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.