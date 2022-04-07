شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. الأحمر يهزم القطن الكاميروني ويتوج بآخر لقب إفريقي مع جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث أنه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وإفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التي تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الأهلي للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه على القطن الكاميروني بنتيجة 4 / 2 في مجموع مباراتي الدور النهائي عام 2008.

وحل الأهلي ضيفا على القطن يوم 16 نوفمبر 2008 وهي المباراة التي انتهت بالتعادل مع القطن الكاميرونى بهدفين لكل منهما فى مدينة جاروا الكاميرونية سجل الثنائية وائل جمعة وفلافيو .

وفى مباراة الإياب بالقاهرة استضاف الأهلى منافسه القطن الكاميرونى وفاز عليه 2-0، سجل هدفى المارد الأحمر في مباراة العودة أحمد حسن وشادى محمد ليتوج الفريق الأحمر باللقب الإفريقي السادس في تاريخه.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب الإفريقي بعد غياب دام لمدة عام واحد بعدما خسر نهائي 2007 لصالح الصفاقسي التونسي، وهي البطولة الإفريقية الأخيرة التي حققها الأهلي تحت قيادة الداهية البرتغالي مانويل جوزيه.