مرتضى منصور يتحدث عن.. الهيكل المقترح لقناة الزمالك.. لاعبون يتمارضون.. وفتنة اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك أطقم إعلامية جديدة ستكون بقناة ناديه بعد عودتها للنادي ـ بحسب تصريحاته ـ.

وأضاف منصور، خلال مقطع فيديو بثه على قناته بيوتيوب، اليوم الخميس:"هناك إعلاميين جُدد سيتولو المسؤولية في قناة الزمالك بعد عودتها إن شاء الله، العقد يتم مراجعته وإن شاء الله يتم الموافقة على جميع الاسماء، جميع رؤوساء التحرير بالقناة ألف سلامة شكرًا، وكل الإعلاميين الذين لم يحضروا اليوم مثل نيرة الأحمر، نيرفانا ومقدما البرنامج الصباحي سيتم مراجعتهم".

وتابع رئيس مجلس إدارة الزمالك في ظل تواجد المرشحين للعمل من جانبه بالقناة:"خالد الغندور سألني عن موضوع زيزو وأبو الفتوح، أقول لجمهور الزمالك تحملوا هذا العام، لن أتحدث بالتفاصيل اليوم ولكن هناك كارثة، اللجنة أحدثت فتنة بالفريق لاعب كان يحصل على 750 ألف جنيه يحصل في يده على 22.5 مليون ويقول لن أشارك بالتمرين، ولاعب (لف أندية مصر وباس يدي) ليعود يقول لن ألعب لأني مُصابًا.. (هتتربوا)، الأخبار التي يتم تسريبها لأصحابهما، أعرف من يُسرب كل هذا كذب، ولن يلوي أحد ذراع مرتضى ونادي الزمالك".

وتابع مرتضى:"حين يحصل (عيل) على 22.5 مليون جنيه في يده من اللجنة ويقول إن برزي أعطاهم لي لا أنت كاذب الأموال خرجت من الخزنة وبيرزي لم يعطيك مليمًا، ولاعب آخر يحصل على مليون لابد أن يعود العدل مرة أخرى، فيريرا لم يستبعد أي أحد، ولكن (يا إما تعطيني يا إما عندي شد في العضلة خلفية) هذه أمور ليست لديّ وسأكشفكم أمام مصر كلها كما كشفت الأربعة السابقين، نادي الزمالك اليوم به ملايين بفضل الله ولم نحصل على قرض، هل هناك نادي مُفلس يزود الرواتب ويعطي مكافآت، فريق اليد والطائرة والسلة يحصلون على مستحقاتهم ولكن القدم لأ طبعًا لاعب يحصل على 80% وآخر 10% من مقدم عقده.. هل تريدونا نفوز.. كيف نفوز؟،جماهير الزمالك واعية ولايوجد لديها عزيز، هل هناك أعز من طارق حامد وهم الآن (قالبين عليه) هل كان هناك أعز من بنشرقي وهم الآن (قابلبين عليه)، الآن نحن في مفترق طرق، اللاعبون حصلوا على الدوري قبل تغيير العقود لأنني كنت عادل بينهم بعد تعديل العقود الميزان اختلف، لاعب يأخذ 22.5 مليون ليسوا من عقده بل منحه".

واسترسل:"عندما ترى الناس العقود و (الفضيحة) التي ارتكبتها اللجان سيكون الجمهور له رأي آخر، ليس هناك أحد أكبر من نادي الزمالك ولن أسرب أخبار مثلهم، ما فعلوه جريمة وسيتم محاسبتهم عليها، كيف أمنحك الأموال وأنت حققت "أخيب" نتيجة للزمالك في أفريقيا، الجماهير والرموز ومن قبلهم الله لن يتركوني، لم تفز في مباراة وتقول لي أريد المال (ده أنا هربيك)، أقول للأندية السعودية اجعلوا العلاقات المصرية السعودية في أفضل حالاتها، (مش كل لاعب كومبارس نجمته أنت تريد الحصول عليه) لماذا تتركون لاعبي الأهلي، بيراميدز، فيوتشر؟).

ووجه رئيس الزمالك رسالة للاعب لم يكشفه، قائلاً:"المدير الفني قال أنت غير مصاب سليم وسأفضحك أمام مصر لأنك متمارض متمرد، بوس أيدك وش وظهر من مليون إلى 22.5 مليون وعقده به بلاوي، الشركة الراعية تراجع العقد الأخير، لدينا عقد البث بمفرده وعقد القناة وعقد الرعاية".

وتطرق رئيس نادي الزمالك للحديث عن الهيكل المقترح من قبله لقناة ناديه بالفترة المقبلة بقوله:"الأسبوع 7 أيام، خالد الغندور سيحصل على 3 أيام، أحمد جمال سيحصل على يومين طارق يحيى سيحصل على يوم ومثله كريم أبو حسين وسيستضيف خلال اثنين جمال عبدالحميد عن الزمالك وآخر من النادي الأهلي ونجري حوار (زملكاوي أهلاوي) محترم، بالنسبة للتحليل، المسؤولون إسماعيل يوسف، طارق يحيى وجمال عبد الحميد وسيكون معهم أحمد عبدالحليم وعبدالحليم علي وحمادة عبداللطيف وعمر ذكي، سياسة القناة ليس لديّ علاقة بالنادي الأهلي ولكن إذا قال عليّ شيء سأرد، من يقول عزبة مرتضى وابنائه، هناك عزبة اسمها نادي الزمالك وأنا وابنائي نعمل بها وليست (بتاعتنا وخدامين الـ 24 ساعة) لا ننام، أنا رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، و القناة منفصلة عن النادي، مؤسس القناة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القناة مرتضى منصور، كنت ممكن أقدم طلب بسحب الترخيص ولكن القناة لم تكن لتعود مرة أخرى، نريد إعادة الجماهير بعدما لغت الكثير من الجماهير التردد الخاص بالقناة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته بقوله:"الزمالك به المال ولكن للرجال التي تسعد الملايين من الجماهير، أشكر أمير لأنه مهتم بملف التعاقدات ومعه إسماعيل يوسف وجمال عبدالحميد ولن يلعب أي لاعب بالزمالك دون توقيع من كابتن إسماعيل وجمال، وأشكر أحمد معه ملف اليد والطائرة والسلة وملف الألعاب الأخرى خارج كرة القدم وعامل شغل محترم جدًا".