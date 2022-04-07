كومان يعود لتدريب الطواحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود رونالد كومان لمنصب المدير الفني لمنتخب هولندا عقب نهاية مونديال قطر 2022، ليخلف المدرب الحالي لويس فان جال.

وكتب كومان عبر حسابه على تويتر «فخور بالإعلان عن تولي تدريب المنتخب الوطني مجددا بعد كأس العالم، أتطلع لذلك بشدة، لنحقق النجاح سويا مرة أخرى».

وتولى كومان تدريب منتخب طواحين هولندا بين عامي 2018 و2020 ثم رحل عن منصبه من أجل تدريب برشلونة الإسباني، لكنه بقي مع النادي الكاتالوني لموسم واحد في ظل الأزمات المالية التي عانى منها الفريق.

وأعلن اتحاد الكرة الهولندي أمس أن العقد الجديد لكومان سيستمر حتى 2026.

وقال فان جال للتلفزيون الهولندي يوم الأحد الماضي إنه كان يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا، لكنه يعتزم البقاء في منصبه خلال الفترة الراهنة.

ويلعب منتخب هولندا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر الدولة المنظمة والسنغال بطلة أفريقيا والإكوادوار، خلال بطولة كأس العالم التي تقام خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.