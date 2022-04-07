برشلونة يستعرض أمام نجوم أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريق برشلونة الإسباني مباراة استعراضية في ملبورن أمام فريق نجوم الدوري الأسترالي لكرة القدم. ويزور برشلونة أستراليا للمرة الأولى وسيواجه فريق نجوم الدوري على استاد اكور يوم 25 مايو المقبل. وتأتي المباراة بعد 3 أيام من خوض برشلونة مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني. وسيتحدد في غضون أيام قليلة هوية المدرب الذي سيقود فريق كل نجوم الدوري الأسترالي. وتم تأسيس فريق كل نجوم الدوري الأسترالي في 2013 لخوض المواجهة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم التقى الفريق في العام التالي مع يوفنتوس الإيطالي، لكن منذ ذلك الحين لم يخض أي مباراة.

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