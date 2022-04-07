كوخ يفقد موقعه في يويفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر الرئيس الموقت السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم راينر كوخ منصبه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) نتيجة لفقدان منصبه في مجلس إدارة اتحاد الكرة ببلاده.

كما أكد الاتحاد البافاري لكرة القدم أن كوخ لن يترشح في ولاية جديدة كرئيس للاتحاد.

وشغل كوخ مناصب قيادية بالاتحاد الألماني لكرة القدم على مدار 18 عاما، كما عمل نائبا للرئيس ورئيسا موقتا، لكنه خسر بشكل مفاجئ في الانتخابات التي جرت في 11 مارس الماضي، لصالح سيلكه سينيج.

وقال كوخ الذي يعمل قاضيا أيضا «حددت أولويات جديدة لنفسي في المستقبل وأعود إلى مهنتي بحلول نهاية العام».

وكان من المفترض أن يعمل كوخ في اللجنة التنفيذية في يويفا حتى 2025، لكنه أخبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سفيرين، ورئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف، أنه تنحى بشكل فوري عقب خسارته في الانتخابات.