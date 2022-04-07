شكرا لقرائتكم خبر كوخ يفقد موقعه في يويفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أكد الاتحاد البافاري لكرة القدم أن كوخ لن يترشح في ولاية جديدة كرئيس للاتحاد.
وشغل كوخ مناصب قيادية بالاتحاد الألماني لكرة القدم على مدار 18 عاما، كما عمل نائبا للرئيس ورئيسا موقتا، لكنه خسر بشكل مفاجئ في الانتخابات التي جرت في 11 مارس الماضي، لصالح سيلكه سينيج.
وقال كوخ الذي يعمل قاضيا أيضا «حددت أولويات جديدة لنفسي في المستقبل وأعود إلى مهنتي بحلول نهاية العام».
وكان من المفترض أن يعمل كوخ في اللجنة التنفيذية في يويفا حتى 2025، لكنه أخبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سفيرين، ورئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف، أنه تنحى بشكل فوري عقب خسارته في الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر كوخ يفقد موقعه في يويفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.