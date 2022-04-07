مونديال قطر يهدد أرقاما قياسية صمدت طويلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي سنوات طويلة حتى اعتلى منصة التتويج مع منتخب بلاده من خلال كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) الماضية، لكنه يستطيع كتابة التاريخ بأكثر من طريقة إذا قاد راقصي التانجو للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

وإذا نجح ميسي في الفوز باللقب العالمي، سيتفوق على مواطنه الراحل الأسطورة دييجو مارادونا الذي توج مع المنتخب بلقب مونديال 1986 لكنه لم يحرز لقب كوبا أمريكا على مدار مسيرته الكروية.

وحتى بدون الفوز باللقب، يستطيع ميسي تحطيم رقمين قياسيين إذا بلغ المباراة النهائية.

وخاض ميسي حتى الآن 19 مباراة في نهائيات كأس العالم على مدار مشاركاته في البطولة بداية من نسخة 2006، ويستطيع تحطيم الرقم القياسي لأي لاعب في التاريخ من حيث عدد المباريات التي يخوضها في المونديال إذا بلغ المباراة النهائية بشرط مشاركته في جميع المباريات السبع للفريق حتى النهائي.

وإذا حدث هذا، سيرفع ميسي رصيده إلى 26 مباراة في نهائيات كأس العالم محطما بهذا الرقم القياسي الحالي (25 مباراة) والمسجل باسم الألماني لوثار ماتيوس.

ولكن ميسي يستطيع قبلها تحطيم رقم قياسي آخر من خلال مشاركته في المباريات الثلاث لفريقه بالدور الأول للمونديال، حيث سيتجاوز بهذا الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم الراحل مارادونا الذي خاض 21 مباراة في بطولات كأس العالم.

ورغم أن مشاركته المتوقعة في مونديال قطر ستكون الخامسة له في تاريخ البطولة العالمية، لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو بحاجة إلى المشاركة في المباريات الثلاث لفريقه بالدور الأول إذا أراد الانضمام لقائمة اللاعبين الذين خاضوا 20 مباراة أو أكثر في المونديال وهي القائمة التي تضم 11 لاعبا فقط.

ويتطلع رونالدو (37 عاما) إلى الانفراد برقم قياسي في المونديال، حيث يشترك حاليا مع كل الأسطورة البرازيلي بيليه وأوفي سيلر وميروسلاف كلوزه في أن كلا منهم هز الشباك في 4 نسخ مختلفة من المونديال.

وكشف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن عدد آخر من الأرقام القياسية أو المهمة التي يمكن تحطيمها خلال مونديال قطر.

ومن بين هذه الأرقام رقم سلبي يستحوذ عليه المنتخب البرازيلي وهو عدد البطاقات الحمراء، حيث نال 11 بطاقة حمراء، يليه منتخب أوروجواي بنيله 9 بطاقات حمراء.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني قائمة أكثر الفرق نيلا للبطاقات الصفراء برصيد 123 بطاقة.

ويتقاسم المنتخبان البرازيلي والألماني رقما قياسيا مهما وهو عدد المباريات في النهائيات برصيد 109 مباريات لكل منهما.

وفي قائمة أكثر المنتخبات مشاركة في مباريات المونديال، يستطيع المنتخب الأرجنتيني اجتياز نظيره الإيطالي الغائب عن هذه النسخة وانتزاع المركز الثالث من خلال المباريات الثلاث في مجموعته والتي ستكون آخرها أمام المنتخب البولندي، حيث ستكون المباراة رقم 84 للفريق في النهائيات.

الجدير بالذكر أنه في حالة فوز المنتخب الأرجنتيني في المباريات الثلاث بالمجموعة الثالثة، سيتقدم على نظيره الإيطالي في قائمة أخرى وهي قائمة أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في كأس العالم رافعا رصيده إلى 46 انتصارا ليكون في المركز الثالث خلف منتخبي البرازيل (73 انتصارا) وألمانيا (67 انتصارا) .

وفي المقابل، يستحوذ المنتخب المكسيكي على رقم قياسي سلبي، حيث يتصدر قائمة أكثر المنتخبات تعرضا للهزيمة في المونديال برصيد 27 هزيمة.

كما يتصدر المنتخب المكسيكي قائمة أكثر المنتخبات خوضا للمباريات في تاريخ المونديال دون الفوز باللقب وهو 57 مباراة.

ويحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات اهتزازا للشباك في تاريخ المونديال برصيد 98 هدفا.

وعلى مستوى المدربين، يتفوق المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان على باقي المدربين الـ29 المشاركين في مونديال قطر في عدد المباريات التي خاضها مع الفريق كمدرب في المونديال حيث قاد الديوك في 12 مباراة ببطولات كأس العالم.

ومن بين المدربين الـ29 المتأهلين لمونديال قطر حتى الآن، لا يحمل 8 منهم نفس جنسية فريقه علما بأن اللقب في النسخ الـ21 الماضية كان من نصيب المنتخبات التي يحمل مدربوها نفس جنسيتها.

أرقام قياسية ينتظر تحطيمها بمونديال قطر:

