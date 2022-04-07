شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة الاتحاد من أجل التحضير للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد الاتحاد السكندري أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويبدأ التحضير لمباراته ضد المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر البطولة المحلية.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي في مشاهدة فيديوهات لفريق المصري سواء خلال مشاركته في بطولة الكونفدرالية أو بطولة الدوري، لمعرفة أسلوب لعبه تحت قيادة مدربه التونسي معين الشعباني وكذلك مفاتيح اللعب والأوراق الرابحة التي يعتمد عليها في شن ضغط على المنافسين أو الاستحواذ على اللعب قبل وضع الخطة اللازمة لهذه المباراة.

وسطلت الصحف المغربية الصادرة أمس الأربعاء الضوء على المواجهة المرتقبة بين الرجاء البيضاوى والاهلى في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ووصفت اللقاء بالمواجهة الثارية للرجاء .

وعنون موقعle 360 سبور المغربي، مواجهة ثأرية للرجاء أمام الأهلي بدوري الأبطال، وقال" أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، التي أجريت الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، نادي الرجاء الرياضي في مواجهة نظيره الأهلي المصري، في مباراة كلاسيكية قوية وصعبة".