شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الفرق لسلاح الشيش شباب ببطولة العالم فى دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس الموافق 7 أبريل منافسات الفرق لسلاح الشيش شباب وشابات ببطولة العالم للمبارزة، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة حتى 10 أبريل الجاري.

وتلتقى شابات منتخبنا الوطني مع منتخب النمسا المصنف الـ26 على البطولة بدور الـ32، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلا من عليا وائل وعائشة محمد عبدالحميد ولوجين خالد وملك حمزة. بينما يصطدم منتخب الشباب بمنتخب إسرائيل في دور الـ32، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة المنتخب المصري في منافسات الشباب كالتالي: يحيي ماضي ويوسف فودة وعبدالرحمن فودة وعبدالرحمن طلبه.

وانتهت الأربعاء منافسات الفردي لسلاح الشيش ناشئين وناشئات، وجاءت نتائج لاعبي المنتخب المصري كالتالي:

حصل عبد الرحمن طلبة على المركز الـ32، كما جاء كريم مدحت عاصم في المركز الـ102، وأحرز محمد بهي الدين المركز الـ111 مكرر.

بينما حصلت لوجين خالد على المركز الـ36، وجاءت ملك حمزة في المركز الـ51، وأخيرًا احرزت جنى إيهاب المركز الـ63.