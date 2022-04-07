شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظم اليوم فى معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم فريق الإسماعيلي، في معسكر مغلق بالإسكندرية اعتبارا من اليوم الخميس ضمن برنامجه الإعدادي قبل إستئناف مسابقة الدوري المصري، هذا ومن المقرر أن يمتد المعسكر حتي موعد لقاء الفريق أمام المصري البورسعيدي علي ملعب ببرج العرب والمقرر إقامته يوم 13 أبريل الجاري في إطار منافسات الجولة الـ 14 بالمسابقة المحلية.

ويهدف الجهاز الفني للفريق من خلال المعسكر المغلق تحقيق مزيد من الإنسجام والترابط بين أعضاء الفريق فضلًا عن السعي لإصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية لمواصلة تصحيح مساره بجدول المسابقة.

وفاز الإسماعيلى على عرب أفريكانو بثلاثية نظيفة، أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدراويش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة.