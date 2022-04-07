شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الطريقة الاستعراضية لبيراميدز لن تمكنه من تحقيق الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نجم الزمالك السابق، أن مشكلة بيراميدز الأساسية هي اللعب الاستعراضي والاستحواذ على الكرة دون فاعلية تمكن الفريق من تسجيل الأهداف وخطف الانتصارات.

وتابع إمام في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة الزمالك بها كم مبالغ به من الأخطاء الدفاعية للفريقين، لكنها كانت ممتعة كرويا للجماهير".

وواصل نجم الزمالك السابق: "بيراميدز لا يملك الدوافع للعب على البطولة، عكس الأهلي والزمالك، الفريق السماوي حينما يتأخر في النتيجة يتراجع مستواه بشكل كبير لكن هذا لا يتواجد في القطبين".

ونجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و37 من عمر المباراة، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.

بدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - روقا - إمام عاشور، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.