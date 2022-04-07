شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: لاعبو الزمالك أمام بيراميدز كانوا تحت منظار التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبى الفريق الأبيض كانوا تحت اختبار قوي في مباراة بيراميدز، موضحا أن كل لاعب كان متورطا في إثبات جودته وموهبته للجميع وفي مقدمتهم المدير الفني البرتغالي.

وتابع يونس في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لاعبو الزمالك الذين تنتهى عقودهم ويطالبون بمبالغ كبيرة كانوا في تحد لتوجيه رسالة لإدارة النادي الأبيض أنهم يستحقوا ما يطالبون به".

وشدد يونس أن الضغوط التي يتعرض لها الزمالك جزء من ضريبة النجومية ومطالبهم المالية للتجديد، خاصة أن الفترة السابقة شهدت وضع جميع اللاعبين تحت منظار التقييم.

ونجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و37 من عمر المباراة، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.

بدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - روقا - إمام عاشور، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز: "حراسة المرمي: شريف إكرامي، خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكارتي – إبراهيما توريه، خط الهجوم: لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.