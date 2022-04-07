شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أهداف الزمالك فى بيراميدز نموذج فى استغلال أخطاء مدافعى الخصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، موضحا أن أهم مكاسب اللقاء بجانب الفوز هو أن الأهداف جاءت من لمسة واحدة، وهو ما يبرهن على الكثافة العددية الهجومية للفريق الأبيض.

وتابع جعفر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أهداف الزمالك نموذج لكيفية استغلال أخطاء الخصم، وفيريرا أدار المباراة بتفوق كبير على بيراميدز".

وواصل جعفر: "مباراة الزمالك وبيراميدز تفوقت فيها المهارة الفردية واللعب الجماعي على الاندفاع البدني، الفريق السماوي قدم مباراة كبيرة لكن الزمالك كان الأفضل".

ونجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و37 من عمر المباراة، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.

بدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - روقا - إمام عاشور، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز: "حراسة المرمي: شريف إكرامي، خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكارتي – إبراهيما توريه، خط الهجوم: لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.