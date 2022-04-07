الامارات | فوز «الحبتور» و«هيسكث» في كأس دبي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «الحبتور» و«هيسكث» في كأس دبي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا الحبتور وهيسكث فوزين ثمينين على منافسيهما فريق أبوظبي وفريق الباشا في مستهل بطولة كأس دبي 2022 للبولو، وهي البطولة قبل الأخيرة في الموسم الجاري. وكان فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور قد حقق فوزاً بشق الأنفس على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف. وفي المباراة الثانية، فاز هيسكث بقيادة حبتور الحبتور على الباشا بقيادة هاني غابش بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة. ووفق جدول المسابقة، فإن فريق هيسكث سيلتقي اليوم فريق أبوظبي في الخامسة والربع عصراً.

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