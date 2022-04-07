الامارات | اليابان وأميركا تتوجان بذهب «الشيش للشباب والفتيات» في مونديال دبي للمبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان وأميركا تتوجان بذهب «الشيش للشباب والفتيات» في مونديال دبي للمبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت اليابان والولايات المتحدة لقبي منافسات اليوم الرابع لمنافسات بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، المقامة حالياً بمجمع حمدان الرياضي بدبي لفئتي الشباب والفتيات، حيث حصلت الأميركية لورين سكروجيس على المركز الأول في فئة الفتيات، إثر تغلبها في النهائي على اليابانية ايوزوها تاكاياما بنتيجة 15/3، وتشاركت كل من البريطانية كارولينا ستاتشبوري والأوكرانية كاتينكا بودينكو الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وفي سلاح الشيش للشباب، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الياباني كازوكي، بعد تغلبه على الكوري الجنوبي أن هيونبين بنتيجة 15/13، وفي المركز الثالث تشارك الفرنسي انس اناني والأميركي إيمير كاسي، وحصلا على البرونزية.

وفي ختام المنافسات، توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة ورئيس الاتحاد الآسيوي - رئيس اللجنة العليا المنظمة، الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى، وسط حضور جماهيري كبير تابع منافسات مثيرة ومميزة في البطولة العالمية.

• الأميركية سكروجيس نالت لقب «الفتيات».. بينما عاد لقب «الشباب» إلى الياباني كازوكي.

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