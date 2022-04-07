الامارات | مدرب بني ياس: «أخطاء بدائية» وراء الخسارة من خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: «أخطاء بدائية» وراء الخسارة من خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب بني ياس، الروماني إيسيلا، الخسارة أمام خورفكان، أول من أمس، 4-2 في الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين، بأنها «نتيجة أخطاء بدائية وقع فيها لاعبو فريقه». وتابع في المؤتمر الصحافي: «أشعر بالإحباط من نتيجة المباراة، كون هذه الأخطاء تسببت في استقبالنا ثلاثة أهداف». وأضاف: «نحن من هزمنا أنفسنا عندما ارتكبنا أخطاء بدائية وسهلة، لذلك من الطبيعي أن تكون النتيجة بهذا الشكل، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بتحليل ما حدث لمعالجته»، وأضاف: «جميع الفرق غيرت لاعبيها واستفادت من ذلك، بينما فريقنا لم يقم بذلك».

من جانبه، قال مدرب خورفكان الأرجنتيني كالديرون: «إنه سعيد للغاية للفوز المهم والكبير»، وتابع في تصريحات صحافية: «الفوز عزز من حظوظ الفريق بالبقاء». وأضاف: «لقد كنا بحاجة إلى هذا الانتصار، ولاعبو فريقي استعادوا المستوى الفني الذي ظهروا عليه في مباريات سابقة، وسعيد لتحقيق الانتصار الذي كان ينتظره الجمهور». وبموجب هذه النتيجة اقترب خورفكان من البقاء في دوري المحترفين لموسم آخر، بعد أن أصبح رصيده 21 نقطة.

• مدرب خورفكان: «كنا في أمسّ الحاجة لهذا الفوز، لتعزيز فرص البقاء».



• 21 نقطة لخورفكان في الدوري جعلته قريبا من حسم البقاء في «المحترفين».

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