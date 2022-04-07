الامارات | مدرب العين: لا حاجة إلى مضاعفة الإعداد للمواجهات الـ 6 الصعبة المتبقية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: لا حاجة إلى مضاعفة الإعداد للمواجهات الـ 6 الصعبة المتبقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، بصعوبة المباريات الست التي تنتظر «الزعيم» في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «لا حاجة إلى مضاعفة الإعداد لتلك المواجهات، خصوصاً أن العين يتصدر الترتيب في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن «غياب جماهير فريقه على خلفية قرار لجنة الانضباط بسبب أحداث «الكلاسيكو» ضاعف الضغط على لاعبي فريقه». وتتبقى للعين مواجهات صعبة أمام شباب الأهلي والظفرة والنصر وعجمان والجزيرة والشارقة.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي، عقب الفوز الثمين، أول من أمس، على الوصل 3-2 ضمن الجولة 20 للدوري إن «أداء العين شابه الحذر من جانب لاعبي فريقه، لأنهم كانوا يشعرون بالخوف من خسارة النقاط وتقلص الفارق مع ملاحقيهم في جدول الترتيب».

وكان «الزعيم» خطف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر اللقاء، حين سجل التوغولي لابا كودجو هدف الفوز في الدقيقة 89 من كرة رأسية، ليؤمن صدارة فريقه بالوصول إلى النقطة 49، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة، فيما تجمّدت نقاط الوصل عند 26 في المركز السابع.

وقال مدرب العين: «كنا نعرف صعوبة خوض مثل هذا النوع من المباريات، خصوصاً بعد شهر كامل من الانقطاع، الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق، كانت مواجهة صعبة».

واعترف ريبروف بأن فريقه افتقد الحضور الجماهيري، وقال: «كان أمراً صعباً أن نخوض المباراة في غياب جماهيرنا التي ظلت تدعمنا في كل المباريات، وهذا شكل ضغطاً إضافياً على اللاعبين».

هيلمان مستاء من عدم التزام بعض لاعبي العين بـ «اللعب النظيف»

أظهر مدرب فريق الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، استياءه من عدم التزام بعض لاعبي فريق العين باللعب النظيف، مؤكداً أنه دائماً ما يحث لاعبيه على احترام المنافسين، وأن يخرجوا الكرة من الملعب مباشرة في حال سقوط أي لاعب في أرضية الملعب بداعي الإصابة.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة، عطفاً على المستوى الذي ظهر به فريقه، لكنه عاد وأقرّ بأن سوء تمركز لاعبيه كان سبباً في استقبال هدفين بكرتين رأسيتين رغم سيطرة فريقه على مجريات اللقاء، مشيراً إلى أنه سيعمل على تصحيح هذه الأخطاء.

• 6 مباريات صعبة تتبقى للعين حتى نهاية الموسم أمام (شباب الأهلي والظفرة والنصر وعجمان والجزيرة والشارقة).

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