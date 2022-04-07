الامارات | «مدارس الإمارات» يتصدر في كأس منصور بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدارس الإمارات» يتصدر في كأس منصور بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق مدارس الإمارات الوطنية، المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، عقب تغلبه على مكتب البعثات الدراسية بهدفين دون رد، مساء أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وبدأ فريق مدارس الإمارات الوطنية مشواره في المنافسات بانتصار مهم على مكتب البعثات الدراسية، وتمكن من التفوق على منافسه في الشوط الثاني، عن طريق سعد سامي، الذي سجل هدفين لفريقه.

كما خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة وكالة أنباء الإمارات (وام) وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية.

وبنتيجة المباراتين صار فريق مدارس الإمارات الوطنية في صدارة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، وحل ثانياً كل من وكالة أنباء الإمارات (وام) وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية (نقطة واحدة لكل منهما)، ورابعاً مكتب البعثات الدراسية برصيد خالٍ من النقاط. وقال ماجد الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، في تصريح صحافي: البطولة تتطور من موسم لآخر، خاصة أنها دخلت نسختها التاسعة، ونحرص في كل نسخة على إضافة الجديد، وهو ما يجعلها من البطولات التي تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل المشاركين والرعاة ووسائل الإعلام والجماهير، إضافة إلى ارتفاع المستوى الفني، وهو ما لاحظناه من اليوم الأول.

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