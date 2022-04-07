الامارات | ليفربول ومانشستر سيتي يستعدان للقاء «الأحد» بأفضل طريقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ومانشستر سيتي يستعدان للقاء «الأحد» بأفضل طريقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلّ ليفربول الإنجليزي فترة حاسمة لمعرفة حظوظه بإمكانية إحراز رباعية نادرة، بأفضل طريقة ممكنة، بعودته بانتصار لافت من معقل بنفيكا البرتغالي 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، ليضع قدماً في نصف النهائي، في حين خرج مواطنه مانشستر سيتي بفوز صعب على ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني بأقل فارق وبنتيجة 1-صفر.

في المباراة الأولى، سجل الفرنسي إبراهيما كوناتيه (17) والسنغالي ساديو مانيه (34) والكولومبي لويس دياز أهداف ليفربول، والأوروغوياني داروين نونييس هدف بنفيكا (49).

وتنتظر ليفربول مباراتان مهمتان في مدى الأيام العشرة المقبلة كلاهما ضد مانشستر سيتي: الاولى في الدوري الأحد خارج ملعبه ضد منافسه الذي يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة، قبل ان يلتقي الفريقان مجدداً بعدها بأسبوع في نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي.

على ملعب الاتحاد، خرج مانشستر سيتي، الطامح إلى لقبه الاول في المسابقة القارية، بفوز صعب على أتلتيكو مدريد العنيد بهدف قائده البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 70.

قال دي بروين بعد الفوز: «الشوط الأول كان صعباً، في الثاني حصلنا على بعض الفرص وكان من الجيد أننا سجلنا هدفاً. ركضت وفيل (فودن) رآني بشكل ممتاز. كان عليّ أن أحافظ على رباطة جأشي ونجحت في ذلك».

فيما أكد مدربه الاسباني بيب غوارديولا «لعبنا ضد فريق قوي من الصعب مواجهته، ولكن نجحنا في التسجيل، وحصلنا على فرص تسجيل الهدفين الثاني والثالث».

وحافظ مانشستر سيتي، الذي خسر نهائي العام الماضي أمام مواطنه تشلسي، على سجله خالياً من الهزائم في آخر 18 مباراة على أرضه في دوري الأبطال (16 فوزاً وتعادلان).

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