الامارات | خسارة مفاجئة لـ «أبيض الصالات» أمام العراق في تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة مفاجئة لـ «أبيض الصالات» أمام العراق في تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض منتخب الإمارات لكرة الصالات إلى خسارة غير متوقعة أمام منتخب العراق بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت أول من أمس، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة والمؤهلة الى نهائيات كأس آسيا المقررة في الكويت شهر أكتوبر 2022، بينما فازت السعودية على فلسطين بخمسة أهداف مقابل أربعة، ولبنان على سلطنة عُمان بهدفين لهدف واحد.

ويخوض «أبيض الصالات» مساء اليوم مباراة مهمة مع نظيره البحريني، وبات مطالباً بشدة بتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل رسمياً.

في جانب آخر، كرّم الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، رؤساء الوفود الرياضية المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا. وحضر التكريم مدير مكتب هيئة الرياضة والشباب في المنطقة الشرقية، عبدالعزيز بوهندي، وعدد من المسؤولين الرياضيين بالدولة.

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