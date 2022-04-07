شكرا لقرائتكم خبر مدرب التعاون: نملك فرصة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق التعاون، الهولندي جون فان دين بروم، إن فريقه أمام فرصة تاريخية من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2022.

وأكد بروم الذي سيقود التعاون للمرة الأولى اليوم في مواجهته أمام الدحيل القطري «شرف لي أن تكون أول مباراة لي مع التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا. سنواجه خصما عنيدا يمتلك عددا كبيرا من النجوم، لكننا أيضا لدينا لاعبون مميزون».

وأضاف «لدي انطباع جيد عن المملكة والكرة السعودية بشكل عام. نملك فرصة تاريخية لأن مباريات المجموعة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، وأنا متشوق لرؤية جماهير التعاون التي أذهلتني عند متابعتي لمباريات الفريق قبل القدوم إلى السعودية».