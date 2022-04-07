شكرا لقرائتكم خبر 20 فريقا تركض بملاعب السعودية بحثا عن أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدءا من اليوم وحتى 27 أبريل الحالي، تحتضن المملكة العربية السعودية مباريات دور المجموعات، والتي تقام للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بنظام التجمع في 4 مدن في بلد واحد، حيث تستضيف الرياض وجدة والدمام وبريدة مباريات منطقة الغرب.

ويشارك في هذا الدور 40 فريقا من غرب وشرق القارة، حيث تستضيف السعودية المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، بواقع 4 فرق في كل مجموعة بمشاركة 4 فرق سعودية هي الهلال والشباب والفيصلي والتعاون.

وتجري اليوم 4 مواجهات ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يلتقي في الـ8:15 م، باختاكور الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة، يليها في المباراة الثانية بالمجموعة نفسها، لقاء التعاون والدحيل القطري في الـ11:15م.

وتفتتح مباريات المجموعة الثالثة المقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بلقاء فولاذ خوزستان الإيراني والغرافة القطري في الـ8:15، يليها مواجهة أهال التركمانستاني بشباب الأهلي دبي الإماراتي في الـ11:15م.

وبدأت المدن الأربع في استقبال الفرق المشاركة منذ الخميس الماضي، فيما اكتملت الفرق بوصول فرق الشارقة والجزيرة وشباب أهلي دبي.

ويطمح التعاون الذي تأهل لدور المجموعات بعد أن تجاوز الجيش السوري في الملحق، إلى بداية قوية في البطولة على الرغم من صعوبة المواجهة التي ستجمعه بالدحيل المتمرس والمدجج بالنجوم.

كما يريد التعاون ومديره الفني الجديد الهولندي جون فان دين بروم الذي بدأ مهمته مع الفريق قبل أيام قليلة خلفا للبرتغالي المقال خوسيه جوميز، استبدال جلده المحلي بآخر أكثر قوة وصلابة في البطولة الآسيوية.

وعانى التعاون هذا الموسم على مستوى الدوري المحلي ولا يزال في مركز متأخر يهدده بالهبوط، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، إلا أنه يملك نجوما قادرين على إعادة الفريق لوضعه الطبيعي يتقدمهم الكاميروني الدولي ليندر تاوامبا والمصري مصطفى فتحي، والحارس البرازيلي كاسيو أنجوس.

يذكر أن التعاون يشارك في البطولة للمرة الثانية.

في المقابل، فإن الدحيل سيقدم أيضا للمرة الأولى، مدربه الجديد الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي تسلم المهمة خلفا للويس كاسترو.

ويعتمد الدحيل على أسماء لامعة أبرزها هداف الدوري القطري، مايكل أولونجا، والكوري الجنوبي نام تي هي، والتونسي فرجاني ساسي، والبرازيلي أدميلسون جونيور، والمعز علي، وعلي عفيف.

المجموعة الأولى

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض







الهلال السعودي



الريان القطري



الاستقلال الطاجيكي



الشارقة الإماراتي



المجموعة الثانية

الملعب: استاد الملك فهد الدولي بالرياض





الجزيرة الإماراتي



الشباب السعودي



مومباي سيتي الهندي



القوة الجوية العراقي



المجموعة الثالثة

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة





فولاد خوزستان الإيراني



شباب الأهلي الإماراتي



أهال التركماني



الغرافة القطري



المجموعة الرابعة

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة





الدحيل القطري



سيباهان الإيراني



باختاكور الأوزبكي



التعاون السعودي



المجموعة الخامسة

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام