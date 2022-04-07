بويل: الدوري السعودي يشبه الأسكتلندي.. وسالم مميز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل المهاجم الأسترالي الدولي مارتن بويل في تسجيل مشاركة تاريخية مع الفيصلي السعودي الذي يسجل الحضور الأول في دوري أبطال آسيا.

ولد بويل في أبردين لأب أسترالي، وقضى كامل مسيرته الكروية في الدوري الأسكتلندي الممتاز، وصنع لنفسه اسما في هيبرنيان قبل انتقاله في يناير 2021 إلى الفيصلي.

كان للاعب البالغ من العمر 28 عاما بداية واعدة في السعودية، حيث سجل 3 مرات في أول 8 مباريات له بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما ساعد فريقه على الصعود إلى منتصف جدول ترتيب الدوري، بعد أن كان يكافح سابقا في معركة تفادي الهبوط. سيكون التحدي التالي أمامه هو مساعدة النادي على تسجيل نقاطه وأهدافه الأولى على الإطلاق على المستوى القاري.

اللاعبون ساعدوني

وقال اللاعب للموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «أنا سعيد للمساهمات التي قمت بها لغاية الآن مع الفريق. تسجيل وصناعة الأهداف في المباراة الأولى ساعدني على الاستقرار وأزال الضغط عني مباشرة، الفترة الانتقالية كانت مختلفة عما اعتدت عليه من قبل من خلال اختلاف الطقس ومواعيد التدريب، ولكن اللاعبين رحبوا بي وساعدوني على جعل الأمور أسهل، وأنا استمتع بفصل جديد في مسيرتي، وكذلك أيضا من خلال اللعب مع منتخب أستراليا».

السعودي يشبه الأسكتلندي

وأضاف»كنت أعرف بعض الشيء عن طبيعة اللعب في السعودية، حيث لدي عدد من الزملاء الذين لعبوا في الدوري السعودي من قبل، وأعطوني معلومات ساعدتني على التأقلم».

وكشف» الدوري السعودي والدوري الأسكتلندي متشابهان من ناحية قوة المنافسة العالية، ففي الدوري السعودي يمكن للاعب الاحتفاظ بالكرة لوقت أطول، حيث إن الضغط مختلف هنا، وقد لاحظت وجود العديد من اللاعبين المهاريين في السعودية، والذين من الصعب الدفاع ضدهم عندما يحصلون على الكرة».

وأردف «الفيصلي كان في وضع سيئ في الدوري عند وصولي، ولكن أعتقد أن النتائج الأخيرة كانت ممتازة، حيث ابتعدنا 4 نقاط عن خطر الهبوط، وقد غيرت النتائج وضعنا في الدوري قبل فترة التوقف الدولي، وأنا سعيد للمساهمة بذلك، لكن لا زال أمامنا 5 مباريات مهمة للغاية في الدوري، ويجب أن نكون جاهزين للتحدي».

آسيا فرصةوتابع «الآن نركز بشكل كامل على المنافسة في دوري أبطال آسيا، حيث نشعر أن لدينا فرصة جيدة لعمل شيء جيد. أنا متشوق لانطلاق المنافسة.

هذه البطولة تعني الكثير من خلال مشاركتنا فيها للمرة الأولى، ونأمل أن نقوم بعمل رائع ونجعل جميع مشجعي النادي يشعرون بالفخر، على صعيد طموحاتنا أنا أريد التسجيل وصناعة الأهداف ومساعدة الفريق بأكبر قدر ممكن. مثل هذه المباريات هي ما يحلم كل لاعب بخوضها».

الأفضل في الدوريوعن النجوم المميزين في الدوري السعودي، قال «يضم الدوري إيفر بانيغا وسالم الدوسري وأوديون إيغالو وماتيوس بيريرا وغيرهم، لم ألعب ضد هؤلاء النجوم بعد، ولكنهم نجوم على مستوى عالمي.

لا شك أن هؤلاء اللاعبين يعتبرون مصدرا للخطر، وأنا متشوق للعب ضدهم في الدوري، وقد أعجبني بالتحديد سالم الدوسري، حيث يقدم الكثير في المباريات التي أتابعها، وقد لعبنا ضد بعض في مباراة السعودية وأستراليا، وكان لاعبا مميزا ومصدر خطورة مستمرة».