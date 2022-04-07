شكرا لقرائتكم خبر دياز: قادرون على تعويض غياب المؤثرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، بقوة منافسه الشارقة الإماراتي، الذي يستضيفه غدا في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال دياز، في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق اللقاء «سنواجه فريقا يملك إمكانات عالية ونحن نعرفه جيدا، حيث حقق نتائجا جيدة في الدوري الإماراتي، بينما الهلال سيسعى للحفاظ على لقبه».

وحول غياب سالم الدوسري لإصابته بفيروس كورونا وأندري كاريلو عقب إصابته مع منتخب بلده، قال»الدوسري وكاريلو مهمان لكن لدينا البديل الناجح، حيث أثبتنا امكانية تعويض غيباهما في المباراة المهمة الماضية أمام الشباب بالدور نصف النهائي لكأس الملك».

وأضاف «الهلال يمر بفترة ضغـط مباريات ونحن كجهاز فني مهمتنا أن نتعامل مع المباريات بشكل جيد وعلينا توزيع جهدنا».