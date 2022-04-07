تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد وثلاثية الزمالك في شباك بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في الفوز بصعوبة بهدف نظيف على فريق الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من عمر المسابقة المحلية، فيما خطف الزمالك فوزًا دراميًا من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن فاز على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.

وخسر بيراميدز، الذي لم يكن قد تعرض لأي هزيمة في أول 10 جولات، للجولة الثانية على التوالي بعدما تعثر 3-صفر أمام الأهلي في مباراته السابقة والتي أقيمت في الثامن من مارس الماضي.

وبهذه النتائج، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 ليخطف الوصافة من بيراميدز، الذي تراجع للمركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 26 نقطة.

وأصبح رصيد الأهلي 31 نقطة من 11 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي خاض 12 مباراة، وتقدم إلى المركز الثاني على حساب بيراميدز الذي بات ثالثًا، وله 26 نقطة من 12 مباراة.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب عماد النحاس عقب رحيل حسام حسن، عند 14 نقطة في المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: