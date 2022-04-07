شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندرى: علاقتنا انتهت بحسام عاشور ومنعناه من نزول التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن قرار تقديم شكوى ضد سيد البلد حق لحسام عاشور، مؤكدا أنه من حقهم أيضا منعه من نزول التدريبات الجماعية للفريق، لافتا إلى أن العلاقة مع اللاعب انتهت تماما.

وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال تصريحات تليفزيونية أن حسام عاشور لم ير إلا كل الخير من نادى زعيم الثغر، موضحا أن عاشور لم يقدم أي شىء للفريق على مدار موسم ونصف مع الفريق منذ انتقاله من الأهلي.

وشهدت الأيام الماضية تقدم حسام عاشور،بشكوى إلى اتحاد الكرة، بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى زعيم الثغر، وبعد أزمة المسمار نرصد كشف حساب اللاعب مع سيد البلد منذ التعاقد معه فى أكتوبر 2020.

وانتقل حسام عاشور الى الاتحاد السكندرى بعد الرحيل عن صفوف الأهلى، وشارك مع الفريق السكندرى فى 8 مباريات ببطولة الدورى، ومباراتين فقط فى كأس مصر، باجمالى 316 دقيقة فى المباريات العشرة التى خاضها مع الفريق، وخلال الموسم الجارى لم يشارك عاشور فى أى مباراة مع الاتحاد السكندرى بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقدم حسام عاشور الكثير للأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، قبل أزمة الرحيل ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية، فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.