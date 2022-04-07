شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته بمعسكره المغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية ليوم واحد عقب وصولهم من الكونغو الديمقراطية بعد ملاقاة مضيفه مازيمبي الكونغولي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بدأ المران بتدريبات الإحماء وفك العضلات، قبل خوض اللاعبين مرانًا تكتيكيًا حرص خلاله معين الشعباني على التركيز على عدد من الجوانب الفنية ومن أهمها الضغط في أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك الانتشار الطولي والعرضي بالملعب، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا تحت إشراف مدربهم حسن نصر.

وأعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري عن قائمة الفريق التي تستعد للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب والذي يستعد من خلاله المصري لمباراتي الأهلي والاسماعيلي بالدوري العام والمقرر اقامتهما في التاسع والثالث عشر من أبريل الجاري ، وكذلك مباراته بذهاب دور الثمانية من كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي في السابع عشر من أبريل أيضًا.

وشهدت القائمة تواجد كل العناصر الأساسية بالفريق وظهور إسلام جمال مدافع المصري، لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري بعد استبعاده في وقت سابق لأسباب فنية من قبل معين الشعباني.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت، ياسر حامد، هيثم العيوني، اسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، أحمد حمودي، أحمد شديد، اسلام صلاح، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي إيميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، عموري، أحمد شوشة، محمد عنتر، أحمد علاء، هيثم العيوني، حسين رجب، إسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، مصطفى أيمن، إسلام المزين، زياد فرج، أسامة الجزار، أحمد ياسر.