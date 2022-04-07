شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحقق فوزه الأول مع الزمالك في الولاية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك فوزه الأول مع الفريق في ولايته الثانية، حيث لم يتول فيريرا المهمة في مباراة الجونة التي فاز بها الفريق الأبيض، ثم قاد الفريق في ثلاثة مباريات بدورى أبطال أفريقيا خسر واحدة وتعادل في مباراتين، ليكون الفوز على بيراميدز هو أول فوز للمدرب البرتغالي.

وانتزع الزمالك وصافة ترتيب الدورى بعدما قفز للنقطة 28 بفارق نقطتين عن بيراميدز ضحيته في سهرة الليلة، بعدما توقف رصيد الفريق السماوي عند 26 نقطة.

بدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - روقا - إمام عاشور، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز: "حراسة المرمي: شريف إكرامي، خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكارتي – إبراهيما توريه، خط الهجوم: لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و 37 من عمر المباراة ، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.