شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا عن الرجاء المغربى منافس الأهلى فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريرا من معاونيه ومحللي الأداء عن فريق الرجاء المغربي قبل المباراة التي تجمعهما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أبريل الجاري على ملعب الأهلي والسلام، من أجل دراسة الفريق المغربي جيدا والتعرف على أسلوب لعبه.

كما يرغب الجهاز الفني للأهلي في مشاهدة مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة ضد الرجاء المغربي والتي حسمها الفريق الأحمر بركلات الجزاء من أجل التعرف على أسلوب لعب الرجاء ومعرفة أهم اللاعبين في صفوفه، خاصة حميد أحداد لاعب الزمالك السابق والذي يعد أخطر الأوراق الهجومية في صفوف فريق الرجاء.

وسطلت الصحف المغربية الصادرة أمس الأربعاء الضوء على المواجهة المرتقبة بين الرجاء البيضاوى والاهلى في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ووصفت اللقاء بالمواجهة الثارية للرجاء .

وعنون موقعle 360 سبور المغربي، مواجهة ثأرية للرجاء أمام الأهلي بدوري الأبطال، وقال" أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، التي أجريت الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، نادي الرجاء الرياضي في مواجهة نظيره الأهلي المصري، في مباراة كلاسيكية قوية وصعبة".