شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: مباراة الاتحاد تجربة ناجحة للبدلاء.. ومستعدون لمواجهة أى فريق بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، أن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على فريق الاتحاد السكندري، أهمها الحصول على ثلاث نقاط مهمة، والتأكيد على صدارة بطولة الدوري، إلى جانب الحفاظ على نظافة الشباك.

وأوضح أن الأهلي قدم عرضًا مميزًا ونجح في تجربة العديد من اللاعبين، خاصة ممن لم يحصلوا على فرصة اللعب بشكل كبير بسبب ظروف المباريات.



وأشار قمصان إلى أن لويس ميكيسوني ظهر بشكل مميز وسجل هدفًا مهمًّا للغاية، وكذلك كريم فؤاد الذي قدم مستويات طيبة ومستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى.

وأضاف: "نمر بفترة تشهد ضغط مباريات شديد، وهو ما يجعلنا نعمل على استغلال كل العناصر المتاحة بالقائمة، وفي مباراة الاتحاد واجهنا منافسًا متحفزًا ولديه دوافع كبيرة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه من أداء فني وبدني".

وأكمل: "الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير النواحي البدنية والخططية وعلاج أي أخطاء، وهناك تركيز شديد للحفاظ على صدارة الدوري".

وتطرق قمصان إلى الحديث عن مواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي بدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن التركيز منصب في الوقت الراهن على إنهاء مرحلة المباريات المحلية بالعلامة الكاملة وبأفضل ما يكون، وبعدها سيتم الاستعداد للقاء الرجاء، مشيرًا إلى أنه فريق كبير ويملك جماهير عريضة.



واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس ولديه دوافع كبيرة للحفاظ على لقب البطولة الأفريقية.