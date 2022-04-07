شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندرى: تعرضنا لظلم تحكيمى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الشكر للاعبي فريقه والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس رغم الخسارة أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، مؤكداً أن الغيابات الكثيرة أثرت على فريق زعيم الثغر.

وقال رئيس نادى الاتحاد السكندرى خلال تصريحات تليفزيونية إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراته أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأشار مصيلحي إلى أن نادي الاتحاد فريق كبير ويملك جماهيرية عريضة، ويجب على لجنة التحكيم باتحاد الكرة أن تنظر للحكام التي تدير مباريات سيد البلد في الدوري هذا الموسم لما يتعرض له الفريق من ظلم تحكيم .

وخطف الأهلى فوزا مهما من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.

بهذه النتيجة يواصل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 31 نقطة من 11 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل ظل الاتحاد السكندرى عند النقطة 14 في المركز الحادى عشر، بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا.