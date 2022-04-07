شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يمنح لاعبى الاتحاد راحة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، راحة 24 ساعة للاعبيه، عقب الهزيمة من الأهلى بهدف مقابل لا شىء، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعود لاعبو الاتحاد للتدريبات الجمعة وتحديدا في التاسعة مساء على ملاعب النادى بسموحة، حيث يستعد الاتحاد السكندرى لمباراة البنك الاهلى الخميس المقبل 14 أبريل الجارى على ملعب الجبل الاخضر بالقاهرة.

ويستعيد الاتحاد جهود الثنائى أحمد نبيل مانجا وهشام صلاح اللذين غابا عن موقعة الأهلى، بينما يستمر غياب مهاجم الاتحاد الأنجولى موبولولو والذى يعانى من مزق فى السمانة ويخضع للجلسات العلاجية.

فى إطار مختلف، ورغم الهزيمة أشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد بالروح العالية والأداء الرجولى، مؤكدا أن فريقه كان قريبا من التعادل، وطالب الجماهير بضرورة مساندة الجهاز الفنى واللاعبين خلال المباريات المقبلة.